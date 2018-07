Na Colômbia, cidade do Once Caldas proibe organizadas do Millonarios por 5 anos

No domingo, assim como aconteceu em São Paulo antes e depois de Palmeiras x Corinthians, torcedores do Once Caldas e do Millonarios se enfrentaram pelas ruas de Manizales. Nesta terça, veio a reação, o "fechamento de fronteiras", com anunciou o secretário de governo John Hebert Zamora.

"Esperamos que a punição seja exemplar para que o resto das barras (torcidas organizadas) do país perceba que aqui (em Manizales) queremos o futebol com convivência sadia e paz", disse o diretor executivo do Once Caldas.

A decisão conta com o apoio inclusive da direção do Millonarios: "Definitivamente temos que evitar a violência nos estádios e acabar com isso de gangue que está acontecendo em torno da torcida, com a desculpa de defender a cor e a camiseta de qualquer torcida", disse o presidente do clube, Enrique Camacho, à Rádio Caracol.

Na quinta-feira, quando o Millonarios jogou em casa, os "barras' do clube proibiram a entrada no estádio El Campín de qualquer torcedor que não vestisse a camiseta azul do clube no clássico contra o Atlético Nacional, da rival Medellín.