Na Coreia do Sul, pilotos desafiam o desconhecido

Os primeiros treinos livres do GP da Coreia do Sul, marcados para hoje, a partir das 23 horas, poderão responder se o temor de pilotos, chefes de equipes e dirigentes da Fórmula 1 procede. Eles questionam a resistência do asfalto. Apesar de as atividades do evento seguirem ritmo quase normal nos últimos dias, as obras do autódromo de Yeongam não foram ainda completamente concluídas. E os organizadores estenderam a última camada de asfalto há apenas duas semanas. Em entrevista para a imprensa inglesa, Herman Tilke, arquiteto alemão responsável pelo projeto, garantiu: "O asfalto não se soltará."

Até agora, não houve uma única competição nos 5.621 metros do traçado coreano. Os pilotos e seus engenheiros terão pela frente o chamado piso verde, ou seja, sem borracha alguma acumulada pela passagem regular dos carros. "Vai estar muito escorregadio", afirmou Tilke ao site da revista Autosport.

O arquiteto lembrou que será um problema para as equipes. "A pista mudará muito até domingo e será um desafio encontrar o acerto correto do carro." A corrida terá 55 voltas.

Bicicleta. Já Fernando Alonso, da Ferrari, vice-líder do Mundial, percorreu o circuito de bicicleta, ontem, e o comparou com outros do calendário. "O primeiro setor me lembra a pista de Bahrein, o segundo da Turquia, em especial a curva 11, semelhante a 8 de Istambul, e o último o de Abu Dabi", declarou o espanhol.

A corrida, decisiva para as pretensões dos candidatos ao título, começará às 4 horas da madrugada de domingo (de Brasília).