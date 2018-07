Na descida do Pacaembu, o maior perigo As mudanças no percurso da São Silvestre vão exigir uma atenção especial dos atletas de elite por causa de alguns longos trechos de descida que não existiam na versão anterior da prova. Treinadores alertam também os corredores amadores: o risco para eles é ainda maior. Ao contrário do que se pode pensar, o principal problema não estará nos 2,5 quilômetros finais da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, mas no trecho entre a Avenida Dr. Arnaldo e o Estádio do Pacaembu.