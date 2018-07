Na despedida do Brasileirão, Muricy Ramalho aposta no ataque do Santos SANTOS - Victor Andrade pela direita, Miralles no meio e Neymar na esquerda. Esse foi o ataque armado por Muricy Ramalho no treino técnico desta quinta-feira cedo no CT Rei Pelé e que pode ser confirmado para o clássico contra o Palmeiras, sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, no encerramento do Campeonato Brasileiro.