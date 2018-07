Na despedida, Mancini espera deixar boa imagem

Sem o peso nas costas de lutar contra o rebaixamento, o técnico Vágner Mancini prevê um Guarani motivado e perigoso no caminho do favorito Fluminense, domingo, no Engenhão. "De certa forma, esse peso saiu das nossas costas. Nossos atletas estão tristes, mas mais aliviados. E vão querer uma despedida honrosa no Rio", afirma o treinador, que vive situação curiosa na reta final do Campeonato Brasileiro. "Fomos rebaixados na rodada anterior e agora estamos praticamente participando de uma final", disse, referindo-se ao fato de que o adversário precisa da vitória para se sagrar campeão.

Passar motivação aos jogadores é o desafio do treinador nesta semana de trabalho até o jogo de domingo. "Vou mostrar a eles que a camisa do Guarani merece respeito e que todos nós queremos deixar uma imagem um pouco melhor neste Brasileiro. Não queremos sair de cena como o time que não consegue fazer gols e nem vencer seus adversários."

Não fazer gols, aliás, é algo que machuca o treinador. "Os times que dirigi sempre foram ofensivos, faziam muitos gols e sofriam muitos também, porque quem ataca está sujeito a sofrer gols. Infelizmente, no Guarani as coisas não encaixaram."

Para complicar, diante do Fluminense, Mancini não poderá contar com Mazola (7 gols na competição) e Baiano (5), justamente seus artilheiros. "Sem contar o Fabão, o Renan, o Preto, que estão se recuperando de contusão. São perdas significativas para um elenco limitado, mas vamos contar com o poder de superação dos que estarão em campo."

Apesar dos desfalques, o treinador promete que seu time não jogará recuado. "Vencer é nosso objetivo, porque queremos deixar uma boa imagem. É claro que, se jogarmos como nas últimas partidas, vai ser muito difícil parar o Fluminense. Mas, se jogarmos o que podemos, tenho certeza que é possível sair com um bom resultado". E até adverte sobre as dificuldades do adversário. "Neste jogo, a pressão estará do lado deles. Não é fácil jogar com a obrigação de vencer."

Sobre seu futuro no clube, Mancini prefere esperar. "Tenho contrato até o ano que vem (até o final do Campeonato Paulista), mas deixamos em aberto uma conversa ao término do Brasileiro para falarmos de planejamento."