Na disputa pela lateral, Gilberto sai na frente

Julio César, Maicon e Lúcio jogam juntos na Inter de Milão, campeã da Copa dos Campeões da Europa. Juan também atuou com Lúcio no Bayer Leverkusen e há quatro anos joga com o zagueiro na seleção brasileira.

O volante Gilberto Silva é outro que já tem um entrosamento de longa data com os companheiros de defesa.

Mas Dunga ainda precisa juntar mais uma peça ao quebra-cabeça da defesa. A lateral esquerda é um enorme ponto de interrogação. A poucos dias da estreia contra a Coreia do Norte, em 15 de junho, o treinador não definiu quem será o titular.

Gilberto está em vantagem. É mais experiente (são 33 jogos pela seleção, aos 34 anos), já esteve em uma Copa ? era o reserva de Roberto Carlos na Alemanha ? e foi elogiado por Juan, que deixou clara sua preferência pelo jogador do Cruzeiro na entrevista que concedeu em Curitiba.

Michel Bastos corre por fora. Ele atropelou os concorrentes na reta final, fez apenas três jogos pela seleção, mas aposta na vitalidade de ser oito anos mais jovem do que Gilberto.

Há ainda uma terceira opção. O lateral-direito Daniel Alves atuou na função na Copa das Confederações no lugar de André Santos. O ex-corintiano saiu do time na semifinal e final do torneio. "O fato de ser mais velho, ter mais jogos ou ter feito gol em Copa não vale agora. Ninguém joga com nome, com o passado. O que vai decidir é esse período de treinos aqui e depois na África. Será uma disputa sadia", disse Gilberto. / M.A, S.B. E W.V.