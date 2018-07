Na Espanha, a luta é por vagas nas copas europeias Tottenham arranca empate do Chelsea Na luta por uma vaga na próxima edição da Copa dos Campeões da Europa, Chelsea e Tottenham fizeram um confronto direto ontem em Stamford Bridge, em Londres, e não saíram do 0 a 0, em partida válida pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês.