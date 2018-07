Na Espanha, duelo é do 2º escalão C0m o Barcelona ausente para disputar o Mundial de Clubes no Japão e o Real Madrid em ação ontem, os jogos de hoje do Campeonato Espanhol servem apenas pelo duelo por uma vaga nas principais ligas europeias de 2012. O Valencia, 3.º colocado (30 pontos), quer aproveitar a vantagem de jogar em casa, contra o Málaga, para se manter com vantagem. Já o Levante, 4.º (29), tenta superar o Granada, fora de casa, para não temer a perigosa aproximação de Málaga e Sevilla (ambos com 24).