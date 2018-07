Na estreia, André marca e dá vitória ao Atlético-MG

Ele fez o gol solitário, mas muito importante, na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. Com o placar, o Atlético-MG se afastou um pouco da zona de perigo.

"O gol tirou um peso das minhas costas. Tive sorte de poder ajudar o grupo, mas é só o começo de um trabalho", disse André.

Na hora de sua entrada, a paciência do torcedor já havia se esgotado com o técnico Dorival Júnior e com boa parte do time. Naquele momento, todos pediam a entrada de André, mas não na vaga de Jonas Obina e vaiaram muito o treinador pela escolha.

No Serra Dourada, o Atlético-GO acabou com o embalo do Cruzeiro ao ganhar por 2 a 0, gols de Felipe. O Botafogo fez 2 a 1 no Avaí e Grêmio e América-MG ficaram no empate por 1 a 1.