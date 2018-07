Na estreia do português Sérgio Vieira, América-MG pega o Inter para deixar degola

A equipe terá como principal novidade a estreia do técnico português Sergio Vieira. Ele acompanhou do camarote a vitória sobre o Figueirense por 1 a 0, no último domingo, e iniciou os trabalhos na segunda-feira.

Após o triunfo, o time subiu para a 17.ª colocação com os mesmos cinco pontos do Sport, o 16.º, e também do Cruzeiro, o 18.º. O último colocado é o Botafogo, com quatro. Portanto, um novo triunfo pode tirar a equipe da degola, mas um novo tropeço pode levá-la de volta à lanterna.

O novo treinador fechou os treinos para os jornalistas e não deu pistas da escalação. Na lista de relacionados, o zagueiro Alison ficou de fora por causa de dores na coxa direita. A tendência é que ele repita o time do último jogo com a dupla de zaga formada por Artur e Adalberto. O ataque contará com Osman e o experiente Borges.