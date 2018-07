Na estreia do técnico Guto Ferreira, Bahia se reabilita e bate o Oeste por 2 a 0 Guto Ferreira mostrou ser pé quente. Nesta terça-feira, na partida que marcou a estreia do treinador - contratado para a vaga de Doriva -, o Bahia reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o Oeste por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13.ª rodada.