Na expectativa por revanche, lutadores mandam apoio a Anderson Silva

LAS VEGAS - A luta entre Anderson Silva e o americano Chris Weidman ainda não começou, mas tem muita gente que já está concentrado no embate. Por meio do Twitter, profissionais do mundo do MMA manifestam seu apoio ao lutador brasileiro, que tenta recuperar o cinturão dos meio-médios do UFC.

"É hoje Brasil, vamos juntar os amigos e torcer muito pelo nosso campeão", declarou Rodrigo Minotauro, que produziu um clipe com imagens em que aparece ao lado de Anderson Silva.

Outro especialista que revelou a sua torcida por "Spider" foi Dedé Pederneiras, treinador de José Aldo. O campeão do UFC entre os pesos pena até mesmo retuitou o post. "Hoje tem Anderson Silva trazendo o cinturão de volta pro Brasil! Eu Acredito Nisso! A Nova União acredita Nisso! O Brasil Acredita Nisso".

RONALDO AGRADECE PRESENTE

Fã de MMA e dono da 9ine, empresa que agencia a carreira de Anderson Silva, o ex-jogador Ronaldo, que está em Las Vegas para acompanhar o combate, também utilizou a rede social para agradecer um presente recebido do amigo. Trata-se de um relógio de uma edição especial lançado pelo lutador. O acessório possui apenas 100 cópias e custa R$ 70 mil. "Obrigado @spiderandersonsilva @hublot_watches esse presente especial! #gospider".