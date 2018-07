Na festa dos 400 jogos, Fred encara Lusa Três empates seguidos frustraram o objetivo do Fluminense de acumular vantagem para os concorrentes ao título brasileiro que estão na disputa paralela da Libertadores e da Copa do Brasil. Na expectativa de emendar uma sequência vitoriosa, o Tricolor recebe a Portuguesa, às 21 horas, no Engenhão, com um trunfo importante. A motivação do atacante Fred, que vai completar 400 jogos na carreira e a 127.ª participação com a camisa tricolor.