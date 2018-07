'Na final, é 50% de chance para cada lado'

Corinthians!

"Eu acredito que o Corinthians tem condições de jogar de igual para igual com o Chelsea, pode fazer um jogo pau a pau. Em uma final, as chances são sempre de 50% para cada lado, até porque eu acho que as duas equipes se conhecem muito bem. O Chelsea tem vários jogadores brasileiros e eles sabem tudo sobre o Corinthians, então ninguém leva vantagem nesse aspecto.

A vantagem do Chelsea é estar com mais ritmo de jogo do que o Corinthians, que não vinha jogando com a vibração da época da Libertadores. Mas não acredito que isso será um grande problema na final. O Corinthians não mostrou um bom futebol em sua estreia, é verdade, mas tenho certeza de que na decisão a história vai ser muito diferente.

O Chelsea é considerado favorito pelo mundo todo porque tem jogadores mais badalados, mas o Corinthians não tem de ficar se preocupando com isso. É até melhor deixar os ingleses acharem que eles são melhores.

No domingo, o Corinthians tem de jogar da maneira que mais sabe: nos contra-ataques. Na minha opinião, quando o time resolve atacar, não consegue um bom desempenho. O negócio é esperar o Chelsea tomar a iniciativa e ganhar o jogo nos contra-ataques."