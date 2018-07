Na final masculina, um teste da resistência para Djokovic

O sérvio Novak Djokovic terá neste domingo o seu maior teste até agora como tenista número 1 do mundo. Precisará superar o desgaste de uma semifinal de 4h50 contra o britânico Andy Murray e um dia a menos de descanso que o espanhol Rafael Nadal, seu rival na decisão do título do Aberto da Austrália, prevista para as 6 horas de Brasília.

"Não há segredo. Vai ser muito físico. Vou fazer tudo o que puder para me recuperar - tenho um dia e meio. A recuperação será crucial porque Rafa está em forma, joga bem e teve um dia de repouso a mais", avaliava Djokovic logo após a dura partida contra Murray.

Para piorar, o sérvio tem sofrido de problemas de saúde. "Procurei meu médico e falei com muita gente. Falei com alguns jogadores que tiveram problemas de alergia na Austrália e que nunca tinham tido antes. Suponho que o problema tenha sido o mesmo que o meu."

Por outro lado há o fator psicológico. Se na contagem geral, a vantagem no confronto direto é do espanhol - 16 vitórias contra 13 - o sérvio ganhou as últimas seis finais protagonizadas por ambos. "Talvez tenha uma vantagem psicológica porque ganhei dele em seis finais. Mas é um ano novo, um novo desafio. Minha principal prioridade é ser capaz fisicamente de jogar em meu melhor nível", disse Djokovic.

Confiança. Rafael Nadal também teve seus percalços no Aberto da Austrália. Se a semifinal não foi tão sofrida quanto a do rival - precisou de quatro sets para derrotar o suíço Roger Federer -, sua participação nas quartas de final foi mais complicada, quando também precisou de cinco difíceis sets e 4h16 de jogo para vencer o checo Tomas Berdych.

Mas o espanhol readquiriu uma confiança em seu tênis que há muito não se via.

"Estou contente com a minha linha de jogo. Tem sido muito boa, de um jogador de tênis elevado. No ano passado podia ganhar partidas mas a linha de tênis não era de um jogador de alto nível. Ganhava porque sou o que sou, porque talvez ganhar ou perder não dependa só dos golpes, entram mais coisas, mas agora estou ganhando pelo tênis."