Na formação do grid, todos estarão de olho na Mercedes

A hora da verdade. Assim está sendo definida a sessão de classificação do GP da Austrália programada para a próxima madrugada, às 3 horas, horário de Brasília, 17 horas no circuito Albert Park, em Melbourne. Os dois treinos livres realizados na noite passada ainda foram mascarados por ninguém saber, por exemplo, a quantidade de gasolina no carro do concorrente. "Na definição do grid todos vão estar com os mesmos pneus, o mesmo volume de combustível e ao mesmo tempo na pista", disse Fernando Alonso, da Ferrari. "Saberemos quem está melhor nessa fase inicial do ano."

É por essa razão que muitas das atenções estarão voltadas para a escuderia Mercedes, que realizou a melhor pré-temporada, com ótimos tempos de Nico Rosberg, primeiro colocado, Lewis Hamilton, terceiro, e 5.224,1 quilômetros percorridos, atrás apenas da Sauber.

A sessão de classificação responderá se os números registrados pelo modelo W04 da Mercedes nos testes de Jerez de la Frontera e Barcelona de fato podem lançar Hamilton e Rosberg como candidatos à vitória amanhã, ao longo das 58 voltas da etapa de abertura do 64.º Mundial da história da Fórmula 1. A largada será também às 3 horas, horário de Brasília.

Nessa entrevista exclusiva para o Estado, o novo e acessível chefe da escuderia e diretor esportivo da Mercedes, o austríaco Toto Wolff, disse ter razões para acreditar que seu time vai ratificar a impressionante evolução demonstrada do ano passado para este. "O W04 representa o primeiro resultado do grupo técnico de trabalho que a Mercedes criou às pressas no começo de 2012", explica Wolff.

"Nosso responsável por aerodinâmica, Loic Bigois, deixou a organização em fevereiro, pouco antes de o campeonato começar, e até os novos contratados se entrosarem nos custou, por exemplo, a má evolução do modelo do ano passado." Bigois se transferiu para a Ferrari onde se dedica ao projeto de 2014, quando haverá radical mudança no regulamento técnico.

"Podemos afirmar que o W04 tem uma base melhor que o W03 de 2012", avalia Wolff. "Os novos especialistas em aerodinâmica já trabalham juntos há um ano e poderão desenvolvê-lo corretamente, dando à equipe a constância que faltou no ano passado", disse. "O W04 é melhor em todas as áreas", afirmou Nico Rosberg ao Estado. "Mas se tivesse de apontar o local onde mais sinto esse avanço é na forma como exploramos os novos pneus Pirelli, numa volta lançada apenas (como será na definição do grid) e durante a corrida, pois a simulamos em Barcelona."

Hamilton, sempre muito concentrado no fim de semana em Melbourne, limitou-se a dizer, na coletiva: "Nossa equipe está fazendo um trabalho fantástico, sinto-me realmente estimulado, não vejo a hora de entrar no W04 novamente". Rosberg disse ainda: "Ter Lewis como companheiro é um desafio".