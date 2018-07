Na França, Brasil encerra primeira etapa do Mare Nostrum sem medalhas

O principal resultado em Canet veio com Henrique Rodrigues, quarto colocado nos 200 metros medley, neste domingo. Atleta do Pinheiros-SP, ele foi superado por três dos melhores do mundo: o japonês Kosuke Hagino (1min56s82, novo recorde do campeonato), o norte-americano Ryan Lochte (1min57s98) e o também japonês Daiya Seto (1min58s01).

Com 1min59s45, Henrique Rodrigues, entretanto, deixou para trás outro dos melhores do mundo, o húngaro Laszlo Cseh (1min57s97). O brasileiro voltou a nadar abaixo do índice olímpico estipulado pela Federação Internacional (FINA), mas a competição, assim como foi o Troféu Maria Lenk, não vale como tomada de tempo.

O outro brasileiro nesta primeira etapa do Mare Nostrum foi Henrique Barbosa, que não avançou sequer à final B de nenhuma das três provas que nadou: 50, 100 e 200 metros peito. Seu melhor resultado foi o 18.º lugar na eliminatória dos 200 metros, sua especialidade.

ASTROS - O japonês Hagino ainda ganhou os 400 metros medley, superando Seto e o húngaro David Verraszto. Lochte foi segundo nos 200 metros costas e nos 100 metros borboleta, deixando Canet com três medalhas de prata.

A húngara Katinka Hosszu disputou oito provas em dois dias, nadando mais de 3 mil metros. Ganhou cinco medalhas: duas de ouro (200 metros costas e 200 metros medley), duas pratas (100 metros medley e 100 metros costas) e um bronze (50 metros costas).