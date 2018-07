Na Holanda, Aleix Espargaró fatura 1ª pole na MotoGP

Espargaró ainda mostrou que a surpresa da última quinta, quando anotou o melhor tempo da história no Circuito de Assen durante os treinos livres, não aconteceu por acaso. Se não superou a incrível marca de 1min33s653 obtida na véspera, o piloto da Forward Yamaha cravou 1min38s789, o suficiente para confirmar a pole.

É verdade que todos os pilotos foram atrapalhados pela chuva que caiu durante a segunda parte do treino classificatório, e por isso não havia condição de Espargaró sequer chegar próximo da marca de quinta-feira. Talvez por isso também, Marc Márquez, líder absoluto da temporada, tenha ficado abaixo do esperado. O espanhol, no entanto, ainda assim largará na segunda posição, depois de ter anotado o tempo de 1min40s194.

A terceira colocação ficou com outro espanhol, Dani Pedrosa, que anotou 1min40s732, enquanto a segunda fila será aberta por uma outra surpresa: o italiano Andrea Iannone, apenas o nono colocado do Mundial, que marcou 1min40s786 e sairá em quarto. Cal Crutchlow e Bradley Smith sairão na quinta e sexta posições, respectivamente.

O dia definitivamente não foi bom para alguns dos figurões da MotoGP. Jorge Lorenzo, bicampeão da categoria, sairá apenas em nono. Já o heptacampeão e atual vice-líder da temporada, o italiano Valentino Rossi, foi ainda pior e será apenas o 12.º no grid.

Todos os pilotos, no entanto, terão como desafio bater Marc Márquez, que venceu as sete provas disputadas até agora e lidera soberano com 175 pontos, seguido por Rossi, que tem 117, e Dani Pedrosa, com 112. Pole position neste sábado, Espargaró é apenas o sétimo, com 54 pontos, e vê na prova na Holanda uma ótima chance de subir na tabela.