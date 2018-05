Na Indonésia, brasileiros lutam pela ponta no Circuito Mundial de Surfe

Com 11 brasileiros no masculino e dois no feminino, começa hoje, com chamada às 20h (de Brasília), o Corona Bali Protect, quinta etapa do Circuito Mundial de Surfe. O evento volta a ser realizado na Indonésia após cinco anos de ausência. A expectativa é que os brasileiros continuem mostrando sua força na temporada nas ondas tubulares de direita em Keramas.

No ranking mundial, Italo Ferreira, Filipe Toledo e Gabriel Medina estão entre os quatro mais bem colocados, tentando alcançar o líder Julian Wilson, da Austrália. Além deles, disputam a etapa Adriano de Souza, Michael Rodrigues, Miguel Pupo, Tomas Hermes, Ian Gouveia, Jesse Mendes, Willian Cardoso e Yago Dora. No feminino, competem com a bandeira brasileira no uniforme as surfistas Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb.

A novidade em Bali é o retorno do australiano Joel Parkinson, que não disputou a quarta etapa no Brasil e defende o título em Bali. A janela de disputa vai até o dia 9 de junho e dois dias depois alguns atletas vão continuar na Indonésia, em Uluwatu, para completar o evento de Margaret River, que não terminou por causa da presença de tubarões.

BATERIAS DO CORONA BALI PROTECT

Masculino

1ª: Italo Ferreira (BRA) x Joel Parkinson (AUS) x Keanu Asing (HAV)

2ª: Owen Wright (AUS) x Ezekiel Lau (HAW) x Michael February (AFS)

3ª: John John Florence (HAV) x Michael Rodrigues (BRA) x Miguel Pupo (BRA)

4ª: Filipe Toledo (BRA) x Conner Coffin (EUA) x Mikey Wright (AUS)

5ª: Gabriel Medina (BRA) x Tomas Hermes (BRA) x Barron Mamiya (HAV)

6ª: Julian Wilson (AUS) x Connor O’Leary (AUS) x Oney Anwar (IND)

7ª: Kolohe Andino (EUA) x Jeremy Flores (FRA) x Ian Gouveia (BRA)

8ª: Jordy Smith (AFS) x Kanoa Igarashi (JAP) x Joan Duru (FRA)

9ª: Adrian Buchan (AUS) x Griffin Colapinto (EUA) x Jesse Mendes (BRA)

10ª: Michel Bourez (TAH) x Matt Wilkinson (AUS) x Patrick Gudauskas (EUA)

11ª: Wade Carmichael (AUS) x Frederico Morais (POR) x Willian Cardoso (BRA)

12ª: Adriano de Souza (BRA) x Sebastian Zietz (HAW) x Yago Dora (BRA)

Feminino

1ª: Tyler Wright (AUS) x Johanne Defay (FRA) x Coco Ho (HAV)

2ª: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Caroline Marks (EUA) x Bronte Macaulay (AUS)

3ª: Stephanie Gilmore (AUS) x Sage Erickson (EUA) x atleta da triagem

4ª: Lakey Peterson (EUA) x Keely Andrew (AUS) x Paige Hareb (AUS)

5ª: Carissa Moore (HAV) x Silvana Lima (BRA) x Courtney Conlogue (EUA)

6ª: Nikki Van Djik (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS) x Malia Manuel (HAV)