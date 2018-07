Na Itália, Hernanes faz um, mas Lazio tropeça A Lazio não soube aproveitar a chance que teve para encostar no Milan e esquentar ainda mais a briga pela liderança do Campeonato Italiano. Mesmo jogando em casa e com boa partida do brasileiro Hernanes, que marcou mais um gol, o time de Roma não foi além de um empate por 1 a 1 com o Catania. A esperança dos torcedores romanos era grande, uma vez que, na véspera, o Milan também ficou no 1 a 1 com a Sampdoria (Robinho marcou para o Rubro-Negro).