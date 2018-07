Na lanterna, Atlético-PR encara xará goiano em duelo direto contra rebaixamento Depois de alcançar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na última rodada, o Atlético-PR tentará manter a sua reação na tentativa de deixar a lanterna da competição. Neste sábado, às 16 horas, a equipe paranaense visita o Atlético-GO, no estádio Olímpico, em Goiânia, em briga direta para deixar as últimas colocações.