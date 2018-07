Na Malásia, Jorge Lorenzo fatura terceira pole seguida na MotoGP

SEPANG - O espanhol Jorge Lorenzo ampliou a sua excelente fase nos treinos de classificação da MotoGP e conquistou neste sábado a pole position da etapa da Malásia, a 16ª das 18 previstas para esta temporada, ao ser o mais rápido na atividade deste sábado, realizada no circuito de Sepang. Ele vai largar pela sétima vez em 2012 da primeira colocação e ainda bateu o recorde da pista malaia.

O treino de classificação foi emocionante e definido apenas nos instantes finais. O espanhol da Yamaha garantiu a pole position com o tempo de 2min00s334. Líder do campeonato, Lorenzo pode ficar mais próximo do título da temporada 2012 da MotoGP se vencer a etapa malaia, mas para isso terá que superar uma forte concorrência.

As chances de ser campeão neste domingo dependem de um resultado ruim de Dani Pedrosa, que precisaria abandonar ou ao menos terminar a prova abaixo do 13º lugar. Nesse caso, Lorenzo teria que vencer a corrida em Sepang, o que ampliaria a sua vantagem na liderança do campeonato, que atualmente é de 28 pontos, para mais de 50 pontos, distância matematicamente impossível de ser tirada nas duas provas restantes.

Porém, Pedrosa, que está na vice-liderança do campeonato, ganhou as duas últimas provas. Neste sábado, o piloto da Honda perdeu a primeira colocação no treino apenas nos minutos finais. Assim, vai largar do segundo lugar após registrar o tempo de 2min00s528.

O italiano Andrea Dovizioso, da Tech 3 Yamaha, também chegou a liderar o treino de classificação na Malásia, mas precisou se contentar com a terceira colocação ao marcar 2min00s567, fechando a primeira fila em Sepang.

O australiano Casey Stoner, que disputa a sua segunda corrida após se recuperar de um grave acidente sofrido na etapa de Indianápolis, vai largar do quarto lugar após registrar o tempo de 2min00s811. O piloto da Honda terá a companhia do britânico Cal Crutchlow, da Tech 3 Yamaha, e do norte-americano Ben Spies, da Yamaha, na segunda fila em Sepang.

O espanhol Hector Barberá, o alemão Stefan Bradl, o norte-americano Nicky Hayden e o também espanhol Alvaro Bautista completam, em ordem, as 10 primeiras colocações do grid de largada na Malásia. Já o italiano Valentino Rossi vai começar a prova apenas do 11º lugar.

A etapa da Malásia da MotoGP no circuito de Sepang será realizado neste domingo, com largada prevista para as 6 horas. (de Brasília). Confirma como ficou o grid de largada:

1º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 2min00s334

2º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - 2min00s528

3º. Andrea Dovizioso (ITA/Tech 3 Yamaha) - 2min00s567

4º. Casey Stoner (AUS/Honda) - 2min00s811

5º. Cal Crutchlow (GBR/Tech 3 Yamaha) - 2min01s178

6º. Ben Spies (EUA/Yamaha) - 2min01s185

7º. Hector Barberá (ESP/Pramac Ducati) - 2min01s294

8º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - 2min01s491

9º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - 2min01s526

10º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - 2min01s640

11º. Valentino Rossi (ITA/Ducati) - 2min01s783

12º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - 2min02s842

13º. Randy de Puniet (FRA/Aspar) - 2min03s389

14º. Karel Abraham (RCH/AB Ducati) - 2min03s774

15º. Michele Pirro (ITA/Gresini Honda) - 2min04s152

16º. James Ellison (GBR/Paul Bird) - 2min04s515

17º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) - 2min04s726

18º. Colin Edwards (EUA/Forward) - 2min04s941

19º. Roberto Rolfo (ITA/Speed Master) - 2min05s100

20º. Iván Silva (ESP/Avintia) - 2min05s921

21º. Yonny Hernández (VEN/Avintia) - sem tempo