Na marca do pênalti

E as coincidências terminaram no apito do árbitro, porque as cobranças na marca dos 11 metros mostraram a atual distância entre são-paulinos e corintianos. A fase é tão ruim que Rogério Ceni, o batedor oficial, foi trocado por Jadson. Felipe, o goleiro do Fla, adivinhou o canto e chegou antes. A redentora e inesperada vitória sumiu no desespero.

Com o peruano Guerrero foi goleiro de um lado, bola do outro. Na prática, jogando pouco, o Corinthians se inscreve na disputa pelo título enquanto o São Paulo, jogando nada, surpreende pelo desmantelamento técnico e psicológico do grupo. A situação está cada vez mais crítica.

Por mais crise, dúvidas e dívidas que o Brasileiro 2013 possa produzir, é inegável que temos um bom campeonato, mais competitivo do que técnico, e bem mais interessante que o Espanhol, por exemplo, que ontem viu Neymar estrear em jogos oficiais. Ele ficou quase meia hora em campo na goleada aplicada no Levante. Assim começou a trajetória europeia do brasileiro, discreto, mas com 7 a 0 no placar.

Por algum tempo veremos um Neymar diferente. No Santos, era o dono do time, decidia o que fazer. Não precisou de muito tempo para se transformar na referência técnica do time e do futebol brasileiro. Durante a Copa das Confederações, avançou nesse sentido também na seleção.

Agora é diferente. Os primeiros passos e passes na Catalunha pedem cuidado. Escalado como ponta esquerda, sua primeira missão é dar profundidade ao time e mantê-lo aberto, com amplitude.

No Barça, a obrigação dos pontas é prender a última linha adversária, com quatro e até cinco marcadores, no fundo do campo. Na prática, apenas dois jogadores condicionam o posicionamento da defesa contrária, empurrando-a contra seu próprio gol.

O resultado é a superioridade numérica no meio de campo, setor em que Messi flutua em busca de espaço, e onde está o resto do Barcelona, com laterais e zagueiros. Foi assim com Guardiola, com Tito Vilanova e será também com Gerardo Martino.

Neymar está preparado. Posicionou os holofotes na direção de Messi e assumiu o papel de coadjuvante. Em breve, ele entenderá os movimentos táticos do time e conseguirá, além de cumprir sua missão no setor esquerdo, circular nos espaços, nas entrelinhas.

E assim poderá mostrar toda sua capacidade. É quando conheceremos o verdadeiro Messi. Por mais importância, brilho e reconhecimento que Xavi, Iniesta e Fábregas sempre tiveram, o espaço do craque argentino jamais foi ameaçado.

Não significa que Neymar competirá, em tão pouco tempo, com a rica história de Messi no Barça. Dificilmente conseguirá atingir essa dimensão. Mas o brasileiro possui atributos especiais, algumas vantagens. Não há no Barcelona um jogador tão carismático.

Neymar se comunica o tempo todo. Pelas redes sociais, pelo estilo pop e pela expressão de um futebol diferente. O camisa 10 do Barça é genial, nunca deu uma pedalada na vida. É um fenômeno em campo, sem firulas, mas um mistério fora dele.

Neymar opera em outra frequência, o Barcelona já percebeu isso. Sabe que tem um grande "produto" para ser trabalhado. E mais: o brasileiro, a Nike e o clube falam a mesma língua. Agora veremos como Messi vai se comportar, se terá um companheiro ou um adversário.

Enquanto isso, por aqui, o Brasileirão não tem a riqueza de Barcelona e de Real Madrid, mas é muito mais emocionante e imprevisível. Talvez Neymar sinta falta dele.