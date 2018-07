Na mira do Fluminense, gerente executivo deixa o Inter

"O Sport Club Internacional comunica que recebeu pedido de desligamento do gerente executivo de futebol Jorge Macedo. O Clube agradece os serviços prestados ao longo de vários anos e deseja sorte e sucesso ao profissional na sequência de sua carreira", anunciou o clube, que neste sábado encerrou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Gaúcho.

Com boa presença de torcedores na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, o Inter fez o último treino antes da partida contra o Juventude, marcada para as 17 horas deste domingo, em Caxias do Sul.

As atividades comandadas pelo técnico Argel aconteceram no Estádio das Castanheiras, do Brasil de Farroupilha, e os torcedores do interior do Estado aproveitaram para ver de perto os jogadores do time.

Enquanto o Inter busca se reabilitar no Campeonato Gaúcho após ter sido derrotado pelo Veranópolis na última rodada, o Juventude mira a liderança isolada da competição. O time de Caxias está em segundo lugar com os mesmos 16 pontos do líder São José, que enfrenta o Aimoré fora de casa.