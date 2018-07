Na pista, festa americana e oito brasileiros no grid A 94.ª edição das 500 milhas de Indianápolis terá um significado especial para americanos e brasileiros. Para os anfitriões, o evento abre as comemorações do centenário, a ser celebrado no ano que vem (a primeira corrida foi em 1911 e deixou de ser disputada durante as duas Grandes Guerras Mundiais). Para os brasileiros, além da possibilidade de ter Helio Castroneves como único estrangeiro figurando no grupo de tetracampeões, o País terá participação recorde: oito pilotos no grid de largada.