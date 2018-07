Na primeira fila, Teixeira acompanha tudo calado Durante os dias que antecederam a cerimônia do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, uma das dúvidas que cercavam o cerimonial oficial era sobre o discurso do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Teixeira. Na primeira versão da programação, constava o pronunciamento do dirigente. Porém, na semana passada, nova versão do documento o excluía. Coincidência ou não, a exclusão ocorreu no mesmo momento da inclusão do discurso da presidente da República Dilma Rousseff.