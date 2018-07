Na prova mais forte do Pan, americano vence os 110m com barreiras Nenhuma prova dos Jogos Pan-Americanos foi tão forte quanto a final dos 110m com barreiras, nesta sexta-feira, no Estádio da Universidade de York. Não tanto pelo resultado do campeão, o americano David Oliver, mas pelo nível dos competidores. Todos os cinco primeiros colocados fizeram marcas que os colocam entre os 21 primeiros do ranking mundial. Quatro deles bateram seus recordes pessoais.