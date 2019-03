Judô do Brasil testará sua força máxima no Grand Slam de Ecaterimburgo

Com sua força máxima, a seleção brasileira de judô está na Rússia para a disputa do Grand Slam de Ecaterimburgo, o terceiro da temporada de 2019, desta sexta-feira até domingo. Em solo russo desde a última terça, os atletas do time masculino e do feminino realizaram treinamentos de adaptação sob as orientações dos técnicos Yuko Fujii e Mario Tsutsui e se dizem preparados para a competição.

Os destaques em Ecaterimburgo são David Moura e Sarah Menezes, que lutarão pela primeira vez em 2019. O brasileiro vem de um bronze no World Masters de Guangzhou, na China, no ano passado, e buscará repetir o seu desempenho de 2017 na cidade russa, quando garantiu o ouro do peso pesado. Para a campeã olímpica de Londres-2012, a estreia na temporada terá um sabor especial, já que essa será a sua primeira atuação no meio-leve (52kg).

A categoria, no entanto, não é novidade para a judoca piauiense. Em 2017, ela fez seis competições neste peso, vencendo oito lutas. Seu melhor resultado foi no Grand Prix de Cancún, no México, onde derrotou a atual vice-campeã olímpica Odette Giuffrida, da Itália, na semifinal, e ficou com a prata ao sofrer o revés na final diante da mexicana Luz Olvera.

Além de Sarah Menezes, a equipe feminina do Brasil terá ainda Nathália Brígida (48kg), a campeã olímpica no Rio-2016 Rafaela Silva (57kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg), que subiram ao pódio do Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanha, em fevereiro. Completam o time Eleudis Valentim (52kg), Aléxia Castilhos (63kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Samanta Soares (78kg) e Beatriz Souza (+78kg).

A seleção masculina, que faz a sua segunda competição no ano, terá, além de David Moura, as presenças de Eric Takabatake (60kg), Phelipe Pelim (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Eduardo Barbosa (73kg), Marcelo Contini (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Eduardo Bettoni (90kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva "Baby" (+100kg).

O meio-leve Michael Marcelino havia sido convocado, mas ficará fora da competição por apresentar um diagnóstico de suspeita de dengue nesta semana.