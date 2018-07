Na saúde, na doença

Paulo Miranda, Wellington e Denílson acertaram esse setor. Daí para a frente, Ney Franco aposta na qualidade dos jogadores.

Semanas atrás, a torcida pegava no pé de Jadson, contestava Osvaldo, cornetava Cortez. As excelentes apresentações contra Palmeiras e Vasco mudaram isso, mais até do que a sequência de vitórias.

Hoje, Ney Franco pode conquistar o terceiro triunfo consecutivo. Só em agosto teve sequência semelhante, ao enfileirar quatro vitórias contra Ponte Preta, Bahia, Corinthians e Botafogo.

Naquela época, o São Paulo também saltou ao quinto lugar, um ponto abaixo do Vasco. Mas perdeu Luis Fabiano em seguida. As diferenças agora são a tabela favorável e a escalação repetida.

Os jogos contra os dois lanternas nas duas próximas rodadas ajudam tanto quanto o fato de os vascaínos enfrentarem Santos e Botafogo fora de casa. Ney Franco repete a formação contra o Figueirense e poderá ter Lucas de volta quinta-feira contra o Atlético-GO.

Lucas, Luis Fabiano e Rogério disputaram só quatro jogos do Brasileirão juntos. O São Paulo venceu os quatro.

Ajuda do destino. O São Paulo ainda não ocupou nenhuma vez neste Brasileirão uma das posições da zona de classificação à Libertadores, mas os fatos enumerados acima parecem uma conspiração a favor. Parece um prêmio por decisões acertadas, como contratar Ney Franco ou juntá-lo à gerência de Renê Simões nas divisões de base.

Na parte oposta da tabela, decisões discutíveis do Palmeiras formam uma bola de neve que deve levar à Série B. A gerência de César Sampaio interfere no vestiário, mas não nas decisões do departamento de futebol. Sampaio votou pela demissão de Felipão e pela contratação de Gilson Kleina, mas os acertos foram feitos pelo departamento financeiro.

Os mais radicais dizem que não houve evolução nas vitórias contra Figueirense e Ponte Preta, quando a diferença para sair da degola caiu de oito para cinco pontos. Houve. Mas seis titulares dos 3 x 0 sobre a Ponte não puderam jogar 90 minutos em Araraquara - Barcos, Valdivia, Arthur, Juninho, Márcio Araújo e Maikon Leite.

O joelho de Marcos Assunção e o tornozelo de Maikon Leite saem inchados de todos os jogos.

O diagnóstico do descenso ainda é o mesmo, feito até pelo capitão Marcos Assunção. O time tirou peso das costas ao ganhar a Copa do Brasil e o relaxamento só acabou quando a corda já estava no pescoço. "Demorou muito para os jogadores voltarem a entender que o momento mais importante do dia é o treino", diz um funcionário do clube.

A torcida pichou a palavra vergonha nos muros do Palestra, mas o sentimento na sexta-feira era outro: tristeza. Fosse vergonha não haveria tantas camisas verdes passeando no feriado cinza.

Esse orgulho é o que ainda pode fazer o Palmeiras voltar a ser forte.