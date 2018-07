Na semifinal, Brasil tentará apagar má impressão em BH

"A gente quer mudar a imagem que ficou do jogo contra o Chile. Eu não estava no jogo, mas acompanhei de fora. Tenha certeza de que vamos fazer de tudo para que possam ter um dia iluminado e feliz", disse o zagueiro Thiago Silva, que não participou do amistoso, pois apenas jogadores que atuavam no Brasil puderam ser convocados naquela oportunidade.

O Mineirão e Belo Horizonte, porém, não trazem só memórias ruins para a seleção brasileira. Foi no estádio e na capital mineira que Fred despontou para o futebol, com passagens de sucesso por América Mineiro e Cruzeiro. Após marcar dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Itália, neste sábado, em Salvador, o atacante espera voltar a brilhar em um palco que conhece muito bem.

"Estarei perto da família, dos amigos, da minha filha e do meu povo. Sou mineiro de Teófilo Otoni, minha família mora em BH, tenho familiares em Minas Gerais inteira, espero que me inspire a fazer mais gols e ajudar a Seleção", disse.

Também mineiro, o meia-atacante Bernard atuou poucas vezes no Mineirão, pois o Atlético Mineiro costuma mandar as suas partidas no Independência, além do estádio ter ficado fechado por quase dois anos em reformas. Mas ele garante que também vai se sentir em casa na próxima quarta-feira.

"Sendo em Belo Horizonte, em qualquer lugar que seja, em qualquer estádio, é algo gratificante pra mim. Vou estar na minha cidade, no lugar onde nasci e estou feliz de estar voltando", disse Bernard, que estreou na Copa das Confederações no último sábado, quando entrou durante o segundo tempo do jogo contra a Itália.