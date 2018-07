Na Star, Scheidt e Prada vencem prova em Ilhabela

"Foi uma semana maravilhosa. Exceto pela regata de abertura, em que o vento estava muito fraco e não conseguimos andar. Depois adquirimos mais velocidade a cada dia de disputa, e o maior importante foi poder reativar a dupla", comemorou Robert Scheidt, que, ao lado de Prada, venceu 8 das 9 regatas disputadas até esta sexta.

"No vento forte estamos bem treinados e, mesmo errando muito todos os dias, conseguimos tirar a velocidade necessária", avaliou o velejador, que agora pretende descansar no fim de semana. "Ficarei no clube curtindo um pouco o evento. Também vamos descansar um pouco, até porque o Bruno vem de uma série de competições muito fortes".

Scheidt e Prada retomaram a parceria 11 meses após o rompimento, em razão das mudanças no programa olímpico. A classe Star não está garantida nos Jogos do Rio, em 2016, o que obrigou os velejadores a buscar outras formas de competir na vela. Scheidt havia voltado à Laser, enquanto Prada vinha disputando competições pela Finn.

A retomada da dupla, no entanto, não é definitiva. Eles disputar poucas competições nesta classe nas próximas temporadas. "Independentemente de voltar para a Olimpíada, queremos correr uma ou duas regatas da classe por ano", explicou Scheidt, tricampeão mundial da Star e dono de duas medalhas olímpicas (prata em Pequim/08 e bronze em Londres/12), com Prada.