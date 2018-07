Na Suécia, Thiago Braz quebra recorde indoor do salto com vara

MALMO - Thiago Braz quebrou neste domingo o recorde sul-americano indoor do salto com vara, ao conquistar a medalha de ouro no Meeting de Atletismo de Malmo, na Suécia. Ele atingiu 5,72 metros e superou a antiga marca, que pertencia ao também brasileiro Augusto Dutra, que fez 5,71 metros em março do ano passado, em São Caetano do Sul (SP).

Com apenas 20 anos, Thiago Braz já era o recordista sul-americano da prova ao ar livre, com a marca de 5,83 metros. Agora, ele também tem o recorde indoor, depois do título deste domingo em Malmo, quando superou com folga o sueco Simon Assarsson, que fez 5,05 metros e terminou com a medalha de prata.

Enquanto Thiago Braz vem brilhando nas competições europeias, Augusto Dutra está afastado por contusão e não pôde defender seu recorde no salto com vara. Ele sofreu uma lesão no pé esquerdo, com estiramento dos ligamentos, mas já está voltando aos treinamentos para poder competir novamente.