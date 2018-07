Na última etapa, em Curitiba, quatro pilotos brigam pelo título

A Stock Car chegou à última etapa da temporada com vários candidatos ao título. Hoje, às 11 horas, no Autódromo Internacional de Curitiba, será definido o campeão entre Max Wilson, da Eurofarma RC (267 pontos); Cacá Bueno, da Red Bull Racing (261); Allam Khodair, da Blau Full Time (252); e Ricardo Mauricio, da Eurofarma RC (251).

Mas quem larga na frente é Thiago Camilo, que fez a melhor volta: 1min20s741. Atrás dele, Allam Khodair (1min20s893) e Max Wilson (1min20s962). Os outros pilotos com chance de título, Ricardo Mauricio e Cacá Bueno, vão sair em 8.º e 11.º, respectivamente.

Wilson aposta em uma boa corrida no Paraná. "O circuito misto é bem legal e estamos confiantes", diz. "A Eurofarma é a única com os dois pilotos brigando pelo título (Ricardo Maurício é o companheiro de escuderia)." Manipulação de resultados, como ocorreu na F-1, está descartada. "Como os dois estamos disputando o título não vai ter isso, sem contar que o clima vai ser acirrado mesmo na nossa equipe. Cada um vai trabalhar pelo seu resultado", conclui.

Já Khodair não acredita em rivalidade interna. "Acho que o que deve ocorrer é ajuda, mas dentro da ética e do bom senso." Cacá Bueno ressaltou a qualidade dos adversários. "Há uma briga particular com o Ricardinho. O Khodair é sempre consistente e rápido e o Max mostrou desde a temporada passada que iria dar trabalho."