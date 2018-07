Na última parada antes da Copa, time viaja para Brasília

CURITIBA

Na despedida da seleção brasileira, a delegação terá de cumprir alguns compromissos protocolares antes de embarcar para a África do Sul. O principal deles é um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para hoje, às 14 horas, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro, além de tradicional, faz parte da estratégia para criar um apelo popular mais forte para o time de Dunga, que deixa o Brasil sem contar com a empolgação do público. Aliás, outra tradição quando se trata de Copa do Mundo.

O grupo deixa Curitiba, onde realizou a primeira fase da preparação, às 12h15, em voo fretado. De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a delegação permanece na capital federal até as 17 horas, quando parte para terras sul-africanas. A chegada a Johannesburgo está prevista para as 7 da manhã (2 horas em Brasília). "Claro que eventuais mudanças podem acontecer, uma vez que a partir do desembarque em Brasília toda a programação fica sob responsabilidade do Cerimonial da Presidência", explicou o diretor de Comunicação da CBF, Rodrigo Paiva.

Em princípio, os organizadores gostariam que o encontro de Lula com a delegação acontecesse em um almoço. Porém, a quantidade de interessados em participar do oba-oba era maior do que o número de vagas disponibilizadas pelo Cerimonial. Para evitar constrangimentos, optou-se pelo evento após a refeição. Assim, os jogadores terão o almoço antecipado para as 11 horas.

Durante a confraternização, Lula receberá uma camisa oficial da seleção personalizada com seu nome nas costas. Representantes do Ministério do Esporte ainda tentam aproveitar a ocasião, na qual Lula e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, estarão juntos para promover uma rápida reunião sobre o financiamento dos projetos dos estádios brasileiros para a Copa 2014. O prazo de 30 dias dado por Teixeira aos Comitês locais termina na segunda quinzena de junho.

Operação antitumulto. A comissão técnica da seleção prevê confusão na saída da delegação de Curitiba (ontem, houve tumulto com a presença de 2 mil pessoas no CT do Atlético-PR) e na chegada a Brasília. Por isso, a direção da CBF solicitou ao comando da polícia paranaense escolta e proteção especial durante o embarque no Aeroporto Afonso Pena. O mesmo pedido foi feito aos responsáveis pela segurança em Brasília.

"A CBF teve uma reunião de três horas com a Infraero e a expectativa é de que, somando-se o número de passageiros, funcionários do aeroporto e torcedores, cerca de 2 mil pessoas acompanhem o embarque de Curitiba para Brasília", afirmou Rodrigo Paiva. / M.A., S.B. e W.V.