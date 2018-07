Na véspera de seu 250º GP, Pedrosa renova com a Honda por 2 temporadas

Bicampeão das 250cc em 2004 e 2005, Pedrosa, de 30 anos, está desde 2006 na principal categoria da motovelocidade, sempre pela Honda, equipe pela qual ele corre desde 2001. O espanhol foi quinto colocado em sua primeira temporada e, desde então, sempre ficou entre os quatro primeiros da classificação geral. Em nove anos, fez três vices, três terceiros lugares e três quarto lugares.

As especulações davam conta de que ele trocaria a Honda pela rival Yamaha a partir do ano que vem, para substituir Jorge Lorenzo, que já está fechado com a Ducati. Mas, de acordo com a imprensa espanhola, a Yamaha optou por contratar o também espanhol Maverick Viñales, de apenas 21 anos, quinto colocado na sua segunda temporada na MotoGP pela Susuki.

Aí, restou a Pedrosa seguir na Honda, onde tem Marc Márquez como companheiro. "Eu acho que é o melhor para mim continuar na equipe com a qual estou desde a primeira corrida. Estou feliz que as negociações foram rápida e agora eu posso ficar focado apenas em correr", disse Pedrosa. Ele é o quarto no campeonato, atrás de Lorenzo, Márquez e do italiano Valentino Rossi.