Na Vila, Neymar e Elano são atração na despedida santista

Elano e Neymar são as únicas atrações da tarde na Vila Belmiro. O volante, maior contratação para a disputa da Taça Libertadores, vai dar uma volta no gramado e saudar o torcedor, e Neymar está confirmado para enfrentar o Flamengo, às 17 horas. Além do goleiro Rafael, o atacante será o único titular em campo. Durante a semana, afirmou que pretende encerrar a temporada com gols e uma boa atuação.

Como o Flamengo se livrou do rebaixamento, o jogo de hoje será apenas para cumprir tabela. Nem mesmo a presença de Vanderlei Luxemburgo, desafeto da atual administração, está sendo lembrada. A partida também terá pouca utilidade para as observações do novo treinador, Adílson Batista, que começa a trabalhar na segunda-feira, porque o time estará descaracterizado.

Para o interino Marcelo Martelotte será o fim de uma curta aventura como responsável de um dos times mais badalados da temporada. Foram 18 jogos e um baixo aproveitamento: cinco vitórias e oito derrotas. Na próxima semana, ele volta a ser auxiliar-técnico. Vai trabalhar ao lado de Adílson Batista, passando informações sobre o elenco.

A permanência de alguns jogadores vai depender muito do que Martelotte escrever no relatório a ser entregue à direção do clube. Mas, ele procura diminuir a importância do seu parecer. "O próprio Adílson teve condição para fazer observações. O que eu posso antecipar é que ele vai receber um grupo excelente, que treina e joga num clima de alegria."