Na volta ao Brasil, Neto celebra título do Mundial e redenção no futsal

SÃO PAULO - O título do Mundial de Futsal teve sabor especial para um dos jogadores da seleção brasileira. Eleito o melhor jogador da competição, disputada na Tailândia, Neto ainda celebrava a conquista e sua redenção na chegada da equipe ao País, na noite da última terça-feira. Na semifinal do Mundial de 2004, ele havia perdido o pênalti que eliminou o Brasil na semifinal diante da Espanha. Quatro anos mais tarde, sofreu uma lesão às vésperas da competição e não fez parte do time campeão.

"Só minha família soube o que eu passei. Em 2004, era mais jovem e perdi aquele pênalti. Em 2008, talvez estivesse em meu melhor momento, mas acabei sofrendo uma lesão grave no joelho a três meses do Mundial. Mas eu batalhei e tinha alguma coisa reservada para mim. Pudemos chegar no Mundial e conquistar a sétima estrela", declarou, em entrevista ao SporTV, celebrando o sétimo título brasileiro na competição - a Fifa considera apenas cinco, já que os dois primeiros foram conquistados em torneios organizados pela Fifusa.

Neto foi o herói da decisão deste ano, diante da Espanha. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 2, no último domingo, sendo o segundo a 19 segundos para o fim da prorrogação, quando deu belo drible em Fernandão pela esquerda e bateu forte, cruzado, sem chances para o goleiro.

"Ali, as duas equipes já estavam esperando os pênaltis. Foi uma reserva de energia. Vi a perna do Fernandão e achei uma oportunidade. Tive a felicidade de fazer o gol, porque naquele momento já não tinha tempo de reação. Não tinha nem o que pensar. Sabíamos que podíamos levar o gol, mas que o título estava muito perto", lembrou.

O jogador ainda admitiu que não esperava ser eleito o melhor da competição, principalmente por atuar na posição de fixo. "É uma honra sair com o título e como melhor jogador. Como jogo como fixo, não esperava, porque nunca na história de um Mundial um fixo foi eleito o melhor, mas o mais importante foi o título. Consequentemente, esse prêmio individual veio a calhar por todo o trabalho, tudo que eu passei até essa conquista. Então é só agradecer porque foi especial."