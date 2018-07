Na volta aos 100m, Bolt sobra e vence eliminatória em Londres com 9s87

Nas últimas duas temporadas, Bolt tem sofrido com lesões. No ano passado, ajudou a Jamaica a ganhar o ouro no revezamento 4x100m nos Jogos da Commonwealth, bateu o (não oficial) recorde mundial indoor com 9s98, em Varsóvia, e não mais correu. Abortou a temporada para se preparar melhor para 2015.

Neste ano, participou de um evento promocional no Rio e, por lesão, desistiu de alguns eventos nos quais estava inscrito. Voltou para vencer os 200m na etapa de Nova York da Diamond League, mas com o seu pior tempo em final desde a prata no Mundial de Osaka, quando se mostrou ao mundo pela primeira vez.

Bolt volta a correr nesta noite londrina, na final dos 100m. Terá como adversários o compatriota Nesta Carter e o americano Michael Rodgers. Confronto contra Justin Gatlin, líder do ranking mundial, só no Mundial.