Na volta de Elize Maia, brasileiras ficam em 9º em etapa do vôlei

A única dupla brasileira inscrita na chave feminina do Open de Antalya, na Turquia, não conseguiu ir além das oitavas de final na etapa válida para o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na estreia jogando juntas, Fernanda Berti e Josi terminaram em nono lugar, derrotadas por Ludwig/Walkenhorst, da Alemanha, dupla cabeça de chave número 1.

Fernanda Berti foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial do ano passado jogando ao lado de Taiana, mas a dupla não chegou a brigar diretamente pelas vagas no Rio-2016. Em setembro, Fernanda sofreu uma séria lesão e ficou mais de seis meses afastada das quadras.

Nesse meio tempo, Taiana passou a jogar com Juliana e Fernanda Berti foi atrás da veterana Josi, que tem 37 anos, mas só ano passado estreou no Circuito Mundial. Na Turquia, as brasileiras conseguiram só uma vitória na fase de grupos, contra Gruszczynska/Strag, da Polônia, e passaram pela repescagem com um triunfo sobre Kessy/Day, dos EUA, dupla 21.ª colocada no ranking olímpico.