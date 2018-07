Na zona de rebaixamento, Cruzeiro tenta acabar com 100% do Grêmio em Porto Alegre O Cruzeiro visita o Grêmio neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, preocupado em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time mineiro faz uma péssima campanha neste início de competição com apenas oito pontos conquistados em oito jogos.