Na zona do descenso, Guarani precisa vencer Dois jogos dão hoje sequência à 8.ª rodada. Em Natal, o América pega o Guarani e em Arapiraca, Alagoas, jogam ASA e ABC. O Guarani, com 7 pontos, está em 17.º, na zona de rebaixamento. O América-MG é líder com 19.