Nada mudou: Corinthians perde outra

Não há mais jogo a menos. A vantagem sobre os adversários diretos ficou para trás. O técnico é interino. E o sonho de ser campeão está mais para pesadelo, praticamente perdido em seis rodadas sem vitória. Com futebol apático e lentidão, o Corinthians segue dando vexame no Campeonato Brasileiro. Ontem, em São Januário, em jogo adiado da 18.ª rodada por causa das festividades do centenário, a equipe visitou o Vasco e sofreu sua terceira derrota seguida (2 a 0), igualando o número de partidas dos rivais e se mantendo 5 pontos atrás do líder Cruzeiro.

"Não adianta perder a cabeça. Vamos conversar um pouquinho no vestiário e tentar colocar a casa em ordem. Precisamos de uma vitória urgente", afirmou o lateral Roberto Carlos.

Para quem só falava em encostar nos mineiros e superar o Fluminense, o Corinthians deve agora começar a pensar em rivais mais abaixo na tabela, caso de Botafogo, com 44 pontos, Atlético-PR, Grêmio e Palmeiras, 43. Ainda em terceiro, com 49 pontos, fica até com a vaga na Taça Libertadores de 2011 ameaçada.

Com a sequência de resultados ruins, o Alvinegro perdeu a chance de ser líder e ainda a segunda colocação. Viu Santos (48 pontos) e Inter (47) encostarem e pode cair ainda mais na tabela se voltar a tropeçar diante do Guarani, que só perdeu uma vez no Brinco de Ouro, no domingo.

No primeiro jogo após a queda de Adilson Batista - sem clima com os jogadores -, todos esperavam o retorno do bom futebol. Fábio Carille, o interino, prometia uma defesa mais forte para evitar os seguidos gols - foram 14 nos últimos seis confrontos. Mas bastou a bola rolar para se ver que a crise instalada no Parque São Jorge não é por acaso.

Zé Roberto, impedido, e Eder Luís, ambos nas costas dos marcadores, definiram a vitória em só 21 minutos. A defesa confirmou a má fase e o ataque, que vinha marcando sempre, não incomodou. Sem Ralf, Bruno César, Dentinho e Jorge Henrique, a equipe perdeu mais um machucado. O lateral Alessandro sentiu fisgada na coxa direita.

Salvador da pátria? Ronaldo anunciou ontem, via Twitter, que volta contra o Guarani. Com apenas três participações na competição, retorna com a missão de devolver as vitórias ao time. Pelos treinos, o corintiano até pode ter esperança. "No domingo estarei de volta e ajudarei o time", escreveu Ronaldo, que brincou com seu peso. "Não estou tão magro como dizem, mas também nunca fui tão gordo como disseram antes."