Nadador australiano é condenado por briga em bar Um juiz civil ordenou nesta segunda-feira que o nadador australiano Nick D''Arcy pague US$ 190 mil por danos ao ex-nadador Simon Cowley, que ficou machucado em uma briga em um bar em 2008. D''Arcy foi condenado em um tribunal de jurisdição criminal em 2009 por causar danos graves a Cowley, que teve fraturas no queixo, na órbita de um olho, na bochecha e no nariz, mas a sentença de 14 meses de prisão foi suspensa, o que o impediu de ser preso.