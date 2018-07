Nadador brasileiro é suspenso por dois anos pela CBDA por doping

O nadador Evandro Vinícius dos Santos Silva, do Corinthians, foi flagrado em exame antidoping e punido com uma suspensão de dois anos, anunciou nesta quarta-feira a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ele foi medalha de bronze nos 400 metros medley no Troféu José Finkel, em setembro.

Evandro Vinícius testou positivo para duas substâncias proibidas: Metiltestosterona, um esteroide anabolizante, e o diurético Clortalidona. As provas foram coletadas no dia 3 de setembro, durante o Troféu José Finkel, disputado em Guaratinguetá. E os testes foram analisados pelo laboratório canadense INRS (Institut Armand Frappier), credenciado pela Agência Mundial Antidoping.

Com o resultado das provas, o Painel Controle de Doping da CBDA se reuniu no dia 23, sob o comando do médico Eduardo de Rose, um dos maiores especialistas em doping do Brasil. Mas a punição só foi divulgada nesta quarta porque o nadador pediu prazo até o dia 28 (terça) para apresentar sua defesa, que não alterou a decisão final. Ele recusou análise da amostra B, que poderia confirmar ou contestar os resultados obtidos na primeira prova.

O atleta foi suspenso por dois anos de suspensão, a máxima possível, a partir do dia 14 deste mês. "Por recomendação do Painel de Controle de Doping, foi imposta a sanção de inelegibilidade de dois anos, de acordo com a Regra DC 10.2, a partir de 14 de outubro de 2014, data de início da suspensão provisória obrigatória", registrou a CBDA, em nota.

A punição fez Evandro Vinícius perder todos os resultados conquistados durante o Troféu José Finkel. Além da medalha de bronze nos 400m medley, ele foi o quinto colocado nos 200 metros medley, sexto nos 200 metros livre e 12º nos 200 metros borboleta.