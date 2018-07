Nadador britânico bate o recorde mundial dos 50 metros peito

O nadador britânico Adam Peaty bateu nesta sexta-feira o recorde mundial dos 50 metros peito, durante Campeonato Europeu de Natação. Na disputa das semifinais, ele marcou o tempo de 26s62 e estabeleceu a nova marca mundial da prova disputada em piscina longa (50 metros).

Peaty superou o recorde que pertencia ao sul-africano Cameron van der Burgh. Ele completara a distância em 26s67 no Mundial de Roma, em 2009, quando ainda eram permitidos os supermaiôs, banidos no ano seguinte. O brasileiro Felipe França também já foi detentor da marca, antes de Van der Burgh, com o tempo de 26s76.