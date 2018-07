Nadador Crippen pode ter morrido por excesso de esforço Uma fonte oficial da associação de natação nos Emirados Árabes, Ayman Saad, afirmou que o norte-americano Francis Crippen morreu por conta do excesso de esforço feito durante prova disputada em Fujairah, no sábado, válida pela Copa do Mundo de Maratona Aquática.