Nadador da Rússia é suspenso e fica fora do Mundial de 2015

A Federação Internacional de Natação confirmou nesta quarta-feira que o russo Sergei Makov foi suspenso por dois anos por doping, o que o fará ficar de fora da próxima edição do Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado no próximo ano no seu país, na cidade de Kazan.

O organismo máximo da natação explicou que Makov testou positivo para ostarine, um agente anabólico, em exame antidoping realizado durante uma etapa da Copa do Mundo em Moscou, disputada em outubro de 2013. Como é retroativa, a punição de dois anos tem validade até 11 de outubro de 2015. E o nadador não poderá competir no próximo Mundial, pois a competição em Kazan está marcada para o período entre 24 de julho e 9 de agosto de 2015.

A federação explicou que o seu painel de doping desclassificou Makov de todas as competições desde o seu teste positivo, o que anulou todas as suas medalhas e resultados para rankings de natação desde então.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Makov ajudou a Rússia a estabelecer um recorde mundial na etapa de Moscou da Copa do Mundo ao competir na perna do nado de costas na prova do revezamento 4x50 metros medley misto. A marca durou apenas uma semana. O russo terminou 2013 como o número 26 do mundo no ranking dos 50 metros costas em piscina curta (de 25 metros).