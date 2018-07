Nadador é resgatado de buraco na areia em praia dos EUA

MIAMI - O nadador Jakub Maly, membro da equipe olímpica de natação da Áustria, foi resgatado de um buraco de areia em uma praia da Flórida, nos Estados Unidos, após ter ficado enterrado.

No último domingo, Maly, de 19 anos, havia cavado um buraco de cerca de 2 metros de profundidade para se divertir em Pompano Beach, cidade no sul do Estado.

Depois disso, o nadador pulou dentro do buraco, mas ele cedeu ao redor da abertura, fazendo com que ele ficasse preso na areia.

Uma equipe de resgate de 60 pessoas conseguiu desenterrar a cabeça de Maly, mas foi preciso colocar tábuas de madeira ao redor de seu pescoço, para impedir que a areia cedesse ainda mais.

Após duas horas de escavações, o atleta foi retirado do buraco e levado a um hospital.

Perigo. Segundo a agente local da equipe austríaca, Elaine Fitzgerald, Jakub Maly e outros 19 membros do time olímpico, incluindo atletas e técnicos, estavam treinando na Flórida.

Por causa do perigo de ter sofrido lesões causadas pela pressão da areia em seu corpo, o nadador ficou em observação no hospital até a segunda-feira. Ele passa bem.

Fitzgerald disse ao jornal americano South Florida Sun-Sentinel que Maly e seus colegas acharam graça no momento em que ele pulou no buraco de areia. No entanto, a areia rapidamente o cobriu por inteiro.

Os outros nadadores conseguiram remover a areia que cobria a cabeça de Maly para deixá-lo respirar, mas tiveram que chamar os funcionários do resgate da praia para desenterrá-lo.

Enquanto isso, um dos técnicos conversava com o atleta para mantê-lo consciente.

"Houve momentos em que o técnico pensou que perderíamos o rapaz", disse a agente.

