Nadador Leonardo de Deus festeja prata obtida com recorde pessoal em Tóquio

O brasileiro Leonardo de Deus fez bonito nesta sexta-feira ao conquistar a medalha de prata nos 200 metros borboleta no Campeonato Pan-Pacífico de Natação, que está sendo realizado em Tóquio. E o lugar no pódio foi coroado com o seu recorde pessoal nesta prova ao terminar a final no Japão em 1min54s89, fato comemorado de forma efusiva pelo nadador.

"Veio a medalha de prata. Repetindo o resultado do último do Pan-Pacífico. Foi o meu melhor resultado da vida. Estamos competindo com os melhores do mundo e estamos no topo junto com eles", afirmou o brasileiro, lembrando também que já está projetando a disputa da Olimpíada de Tóquio, em 2020.

"Esse é só o início (do caminho) para os Jogos Olímpicos. Quero agradecer ao COB, à CBDA e aos Correios por tudo que proporcionaram para a gente chegar aqui e conseguir essa medalha linda", completou Leonardo, se referindo ao Comitê Olímpico do Brasil, à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e ao apoio do patrocinador desta última entidade.

Também medalhista de prata nos 200 metros borboleta no Pan-Pacífico de 2014, o brasileiro só foi superado nesta sexta pelo japonês Daiya Seto, ouro com o tempo de 1min54s34. O pódio foi completado pelo norte-americano Zachary Harting, que cravou 1min55s05.