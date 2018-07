Nadadora alemã campeã olímpica em 2008 se aposenta

Por meio de um comunicado, a atleta de 29 anos de idade disse que encerra a sua carreira com a certeza de que foi uma das melhores nadadoras do mundo. Entretanto, ela disse que esteve em dúvida nas últimas semanas se poderia "reunir a motivação e energia necessárias por mais um ou até três anos na luta por medalhas de ouro e títulos de campeonatos".

Depois dos dois ouros olímpicos obtidos em Pequim nas duas provas mais rápidas da natação, Britta Steffen voltou a ficar no topo do pódio nos 50 e nos 100 metros livre no Mundial de 2009, em Roma. Ela também foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, então com apenas 16 anos na prova dos 4x100 metros livre.